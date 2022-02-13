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Cep telefonu ve otomobil çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Cep telefonu ve otomobil çalan şahıs tutuklandı

13.02.2022 13:51
Cep telefonu ve otomobil çalan şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar'da acil telefon görüşmesi yapmak için emanet olarak aldığı cep telefonunu çalan şahıs polisin başarılı takibi ile yakalanırken, şahsın aynı zamanda otomobil çaldığı da ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'da acil telefon görüşmesi yapmak için emanet olarak aldığı cep telefonunu çalan şahıs polisin başarılı takibi ile yakalanırken, şahsın aynı zamanda otomobil çaldığı da ortaya çıktı.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.C., isimli şahıs tanımadığı bir kişinin yanına gelerek acil bir görüşme yapmak için telefonunu emanet olarak istemesi üzerine B.C., şahsa telefonunu verdi. Ancak bir süre sonra şahıs telefonu alarak kaçtı. Bunun üzerine B.C., 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bu olaydan birkaç gün sonra ise A.P., isimli şahıs aracını park ettiği yerde bulamadığını bildirmesi üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler her iki olayında şüphelisinin A.H.U., olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen polis ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, Otomobil, Polis, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cep telefonu ve otomobil çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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