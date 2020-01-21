Cep telefonu ve para gasbeden 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cep telefonu ve para gasbeden 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Cep telefonu ve para gasbeden 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde girdikleri evde 3 kişinin cep telefonları ve paralarını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde girdikleri evde 3 kişinin cep telefonları ve paralarını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, E.B'nin, arkadaşlarıyla uyudukları sırada eve giden 3 kişi tarafından gasbedildikleri ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen S.A, S.D, M.K. ile şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen E.T, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde 2 cep telefonu, kuru sıkı tabanca, 200 avro ve bin 950 lira bulundu.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen S.A, S.D. ve M.K, "nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret" suçlarından tutuklandı, E.T. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Cep telefonu ve para gasbeden 3 şüpheli tutuklandı

İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:13 Kaynak: AA
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