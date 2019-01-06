Son Dakika Haberleri: Cep Telefonu ve Televizyon İçin Ölmek İstedi Polis Kurtardı

Cep Telefonu ve Televizyon İçin Ölmek İstedi Polis Kurtardı

32 dakika önce

Cep telefonu ve televizyon için ölmek istedi polis kurtardı Adana'da 14 yaşındaki bir çocuk kendisine cep telefonu alınmadığı ve evdeki televizyonun da kırık olmasından dolayı 3 katlı evlerinin damına çıkıp kendini aşağı atmak istedi Polis çocuğu dalgınlığından faydalanıp kurtardı, olayı...

Cep telefonu ve televizyon için ölmek istedi polis kurtardı
Adana'da 14 yaşındaki bir çocuk kendisine cep telefonu alınmadığı ve evdeki televizyonun da kırık olmasından dolayı 3 katlı evlerinin damına çıkıp kendini aşağı atmak istedi
Polis çocuğu dalgınlığından faydalanıp kurtardı, olayı izleyen vatandaşlar alkışladı

ADANA - Adana'da 14 yaşındaki bir çocuk kendisine cep telefonu alınmadığı ve evdeki televizyonun da kırık olmasından dolayı 3 katlı evlerinin damına çıkıp intihar etmek istedi. Polis çocuğu dalgınlığından faydalanıp kurtarırken, olayı izleyen vatandaşlar alkışladı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki S.C.T. bir süre önce ailesinden cep telefonu istedi. Ancak aile çocuğun istediği telefon pahalı olunca alamadı. Evde çıkan tartışmada çocuğun ağabeyi televizyona tekme atarak kırdı. Çocuk hem telefon alınmaması hem de televizyonun kırılmasına sinirlenerek 3 katlı evlerinin damına çıkarak atlayarak intihar etmek istedi. Aile çocuğu ikna etmeye çalıştı ancak bir türlü ikna edemedi.
Bu arada, olay yerine polis geldi. Polis dama çıkarak bir süre çocukla konuşup "İnsan telefon ve televizyon için kendini öldürmek ister mi telefon alınır, televizyon yapılır" diyerek ikna etmeye çalıştı.
İntihar girişimini gören meraklı vatandaşlar aşağıda toplanıp beklemeye başladı. Polis bir süre daha çocukla konuşup dalgınlığından faydalanarak onu tutup damın kenarından aşağı çekti. Bu durumu gören meraklı vatandaşlar can kurtaran polisleri alkışladı. Polis çocuğu ailesine teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:09 Kaynak: İHA

Adana, Polis, 3. Sayfa
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