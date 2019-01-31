Cep Telefonuna 12 Ay Taksit Nisan Sonuna Kadar Sürecek"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "3 bin 500 TL'nin üzeri cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 aylık taksit imkanı nisan sonuna kadar sürecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "3 bin 500 TL'nin üzeri cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 aylık taksit imkanı nisan sonuna kadar sürecek." dedi.



Akben, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "3 bin 500 TL'nin üzeri cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 aylık taksit imkanı 31 Ocak'ta bitecekti. Bu taksit imkanı nisan sonuna kadar sürecek." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Fed'in Faizi Serbest Bırakması Sonrası Dolar Bugün 5,19'a Kadar Geriledi

Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Zam Yapıldı

"Aylık Bin TL kazanıyorum" Açıklamasıyla Gündem Olan Berkay'ın Avukatı Gerçek Gelirini Açıkladı

Defne Joy Foster'ın Annesi Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğuldu: Dayanamıyorum Artık