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CEP TELEFONUNA BAKARAK YÜRÜRKEN AÇIK IZGARADAN AŞAĞIYA DÜŞTÜ - Son Dakika

CEP TELEFONUNA BAKARAK YÜRÜRKEN AÇIK IZGARADAN AŞAĞIYA DÜŞTÜ

16.02.2022 14:50

FATİH'te pasaj içinde yürürken cep telefonuna gelen mesajları okuyan 19 yaşındaki Abdullah Mut, mal indirmek için açılan ızgaradan alt kata düştü.

FATİH'te pasaj içinde yürürken cep telefonuna gelen mesajları okuyan 19 yaşındaki Abdullah Mut, mal indirmek için açılan ızgaradan alt kata düştü. Şans eseri alt kattaki dizili kolilerin üzerine düşerek oturur şekilde dengede kalan genç yara almazken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İlginç olay 14 Şubat Pazartesi günü Fatih'te bulunan bir pasajda meydana geldi. Pasajda bir dükkanda çalışan 19 yaşındaki Abdullah Mut, yürüdüğü sırada telefonuna gelen mesajları okuyordu. Pasaj içinde bulunan ızgaraları açan diğer esnaf ise malları bu ızgaradan alt kata indiriyordu.

ALT KATA DÜŞTÜ

Telefonuna bakarak yürüdüğü sırada ızgaranın açık olduğunu fark etmeyen genç alt kata düştü. Alt katta üst üste dizilen kolilerin üzerinde düşen ve oturur vaziyette dengede kalan Abdullah Mut olayı yara almadan atlattı. Abdullah Mut'un düştüğünü gören pasaj esnafı yardıma koştu. Büyük şaşkınlık yaşayan gencin ilk sorusu "burası niye açık, gözlüğüm nerede" oldu.

"ŞANSA KUTUNUN ÜZERİNE DENK GELDİM"

Yaşanan tüm bu anlar pasajın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşadığı olayı anlatan Abdullah Mut, "Nasıl olduğunu bilmiyorum. Elimde telefon vardı işlerim vardı o an onlarla ilgileniyordum. Görmedim aşağı düştüm. Şansa kutunun üzerine denk geldim. Sonra ofisime çıktım. O gün mal indiriyorlarmış. Hep şanslı olmam genelde. Düşsem yaralanabilirdim. En az 3 metre vardır. " dedi.

Pasaj esnafından bir kişi ise, "Birden düşmesi ile oturması bir oldu. Direkt düşse kolu bacağı kırılırdı" diye konuştu.

CEP TELEFONUNA BAKARAK YÜRÜRKEN AÇIK IZGARADAN AŞAĞIYA DÜŞTÜ
CEP TELEFONUNA BAKARAK YÜRÜRKEN AÇIK IZGARADAN AŞAĞIYA DÜŞTÜ
CEP TELEFONUNA BAKARAK YÜRÜRKEN AÇIK IZGARADAN AŞAĞIYA DÜŞTÜ

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Sevgililer Günü, Cep Telefonu, Pazartesi, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CEP TELEFONUNA BAKARAK YÜRÜRKEN AÇIK IZGARADAN AŞAĞIYA DÜŞTÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: CEP TELEFONUNA BAKARAK YÜRÜRKEN AÇIK IZGARADAN AŞAĞIYA DÜŞTÜ - Son Dakika
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