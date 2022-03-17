Cep telefonuna bakarken canından oluyordu: Kaza anı kamerada - Son Dakika
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Cep telefonuna bakarken canından oluyordu: Kaza anı kamerada

17.03.2022 09:45
Cep telefonuna bakarken canından oluyordu: Kaza anı kamerada

Sarıyer'de kaldırımda yürürken cep telefonuna bakan genç kıza, yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı.

Sarıyer'de kaldırımda yürürken cep telefonuna bakan genç kıza, yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı. Yere düşerek yüzünü kaldırıma vuran genç kız kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde geçtiğimiz Salı günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatma Biçer, kaldırımda yürüdüğü sırada cep telefonuna bakıyordu. Karşıdan karşıya geçmek istediği anda sol taraftan gelen otomobili fark etmeyince, kaza kaçınılmaz oldu. Otomobil Fatma Biçer'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Biçer, yüzünü kaldırıma vurdu. Genç kız kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobil şoförü ve çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Cep telefonuna bakarken canından oluyordu: Kaza anı kamerada

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Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Otomobil, Sarıyer, Salı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cep telefonuna bakarken canından oluyordu: Kaza anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cep telefonuna bakarken canından oluyordu: Kaza anı kamerada - Son Dakika
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