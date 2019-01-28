Cep Telefonuna Daldı, Otobüsün Altında Kaldı
38 dakika önce
Fransa'nın Lyon kentinde meydana gelen feci kazada 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Fransa
'nın Lyon
kentinde meydana gelen feci kazada 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Kulağında kulaklık cep telefonuna dikkat kesilmişken caddenin karşısına geçen kız çocuğu, otobüsün kör noktasında kaldı. Bir anda aracın altında kalan talihsiz kız, olay yerinde can verdi.
Dehşet anlarıysa güvenlik kamerasına yansıdı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:21 Kaynak: İHA
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