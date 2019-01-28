Son Dakika Haberleri: Cep Telefonuna Daldı, Otobüsün Altında Kaldı

Cep Telefonuna Daldı, Otobüsün Altında Kaldı

38 dakika önce

Fransa'nın Lyon kentinde meydana gelen feci kazada 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Fransa'nın Lyon kentinde meydana gelen feci kazada 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Kulağında kulaklık cep telefonuna dikkat kesilmişken caddenin karşısına geçen kız çocuğu, otobüsün kör noktasında kaldı. Bir anda aracın altında kalan talihsiz kız, olay yerinde can verdi.

Dehşet anlarıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:21 Kaynak: İHA

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