Cep telefonunda ÖTV matrahları yeniden belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Cep telefonunda ÖTV matrahları yeniden belirlendi

19.04.2022 10:12
Cep telefonunda ÖTV matrahları yeniden belirlendi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Özel Tüketim Vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Özel Tüketim Vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, cep telefonu satışlarında uygulanan ÖTV matrahı yeniden belirlendi. Buna göre, yüzde 25'lik ÖTV oranına tabi ÖTV matrahı 640 TL olan cep telefonlarında bu tutar 1.500 TL'ye yüzde 40'lık ÖTV oranına sahip, 640 TL'den 1.500 TL'ye kadar ÖTV matrahına sahip cep telefonlarında ise bu tutar 1.500 TL'den 3 bin TL'ye şeklinde değiştirildi.

Cep telefonlarındaki vergi oranları ise değişmedi.

(İHA)

Cep telefonunda ÖTV matrahları yeniden belirlendi

YORUMLAR
500
Cep telefonu alacaklar dikkat! ÖTV matrahları artırıldı Cep telefonu alacaklar dikkat! ÖTV matrahları artırıldı KASTAMONU - Ormanlık alanda rastladığı vaşağı cep telefonuyla görüntüledi KASTAMONU - Ormanlık alanda rastladığı vaşağı cep telefonuyla görüntüledi

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cep telefonunda ÖTV matrahları yeniden belirlendi - Son Dakika


Son Dakika
10:21 "Çakarlar" çetesinin lideri ortaya çıktı! Her şeyi 73 yaşındaki "Hanımağa" lakaplı babaanne yönetiyormuş
10:12 Gol makinesi rekor bedelle gidiyor! Erling Haaland, Manchester City ile anlaştı
10:11 "Sağır ve dilsiz" yazılı notla dileniyordu! Gerçek anlaşılınca kendini bu sözlerle savundu: Köyümüzün hepsi dilencilik yapıyor
10:08 Ünlü yazar Paul Auster'ın oğlu, küçük kızını uyuşturucu ile öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
10:05 Sınır dışı edilen ABD'li ajan şimdi de Türk ve Azeri askerleri hedef belirledi!
10:03 Ekonomik kriz aileyi vurdu! Reddi miras taleplerinde patlama yaşanıyor
09:56 Paskalya Bayramı'na damga vuran anlar! Tavşan Biden'ın sözünü kesti
13:37 Hakan Ural kendisini eleştirenlere yanıt verdi: Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum
09:45 Eymen bebek davasında telefondan çıkan korkunç görüntüler: Hem istismara uğramış, hem başkalarına satılmış!
09:44 Hakim dizisinde dün akşam neler oldu? Yasemin tehditlere boyun eğdi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 10:28:18. #1.12#
SON DAKİKA: Cep telefonunda ÖTV matrahları yeniden belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement