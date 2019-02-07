Cep Telefonundaki Kamera Kayıtlarından Hırsızlık Zanlısını Yakalattı

Konya'da bir markete giren hırsızlık zanlısı, cep telefonuna bağlı güvenlik kameralarından kendisini izleyen iş yeri sahibinin ihbarıyla yakalandı.

Konya'da bir markete giren hırsızlık zanlısı, cep telefonuna bağlı güvenlik kameralarından kendisini izleyen iş yeri sahibinin ihbarıyla yakalandı.



Merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Gazze Caddesi'ndeki bir markete demir kesme makası kullanarak giren şüpheli, yanında getirdiği çuvala 2 bin lira değerinde sigara doldurdu.



Evindeyken cep telefonuna bağlı güvenlik kamerası görüntülerinden marketindeki hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi, hemen polisi aradı.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli İsmail Ş'yi (51) yakaladı.



Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen zanlının, ilk ifadesinde, "Paraya ihtiyacım olduğu için yaptım" dediği öğrenildi.



Hırsızlık suçundan 7 ayrı kaydı bulunan İsmail Ş, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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