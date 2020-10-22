Cep telefonunu 7 saniyede yürüttü, cebine bile koymadı - Son Dakika

Cep telefonunu 7 saniyede yürüttü, cebine bile koymadı

Hırsızın soğukkanlı halleri pes dedirtti

ANTALYA - Antalya'da bir mobil telefon teknik servisine giren hırsız, 7 saniye içinde vitrindeki 3 bin 500 TL değerindeki telefonu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan soğukkanlı tavırları, izleyenlere pes dedirtti. Polis şüpheliyi yakalamak için harekete geçti ancak ilk saatlerde izini kaybetti.

Kemer ilçe merkezindeki Lise Caddesi üzerinde bulunan telefon satış ve tamir servisine akşam karanlığı çökerken gelen şüpheli, vitrine bir iki saniye baktıktan sonra içeriye girdi ve iki çalışanın başka bir işle meşgul olduğunu görür görmez vitrine uzanıp telefonu çıkardı. Aldığı telefonu hemen gizlemeyen şüpheli, çalışanların yanına giderek bazı ürünler hakkında soru sordu, yeterli cevap alamayınca bodrum katta düzenleme yapmakta olan işyeri sahibi Mustafa Çelik'in yanına bile inerek ona da sordu. Şüpheli daha sonra hiçbir şey olmamış gibi dükkandan ayrıldı.

Telefonun çalındığını, 15 dakika sonra bir başka müşteriye telefon göstermek isterken farkeden işyeri sahibi, hemen polise haber vererek yardım istedi. Güvenlik kamerası görüntülerinden eşgal belirleyen polis ekipleri, ilçe giriş çıkışlarını tutmasına rağmen belli bir noktada şüphelinin izini kaybetti.

Şüphelinin çaldığı telefonun maddi değerinden çok, emeklerinin çalınmasından rahatsız olduğunu söyleyen işyeri sahibi Mustafa Çelik, bodrum katını teknik servis olarak düzenlemeye çalışırken meydana gelen olaydan sonra polisin çok yardımcı olduğunu belirterek "Biz paranın değil, emek hırsızlarının peşindeyiz. İnşallah yakalanır. Emek hırsızlarına fırsat vermeyelim" diye konuştu.