Son Dakika Haberleri: Cep Telefonunu Almak İsterken Sulama Kanalına Düştü

Cep Telefonunu Almak İsterken Sulama Kanalına Düştü

29 dakika önce

Kahramanmaraş'ta cep telefonunu almak isterken sulama kanalına düşen genci, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kahramanmaraş'ta cep telefonunu almak isterken sulama kanalına düşen genci, itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Karaçalı (17) cep telefonunu Onikişubat ilçesi Gayberli Mahallesi'nden geçen sulama kanalına düşürdü.

Cep telefonunu almak isteyen Karaçalı dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

Kanalda bir demirden tutunarak yadım isteyen Karaçalı'nın sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Karaçalı'yı sulama kanalından ip yardımıyla kurtardı.

Ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Karaçalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:04 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, İtfaiye, Güncel
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