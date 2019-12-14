Cep telefonunu çaldı, güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cep telefonunu çaldı, güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika

Cep telefonunu çaldı, güvenlik kamerasına yakalandı

6 saat önce

Cep telefonunu çaldı, güvenlik kamerasına yakalandıADANA'da üniversite sınavına hazırlanan Rabia Y.'nin (19) cep telefonunu çalan Ömer K. (34) yakalandı.

Cep telefonunu çaldı, güvenlik kamerasına yakalandı

ADANA'da üniversite sınavına hazırlanan Rabia Y.'nin (19) cep telefonunu çalan Ömer K. (34) yakalandı. Olayın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Aralık'ta Seyhan İlçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dershaneye giden Rabia Y. cebindeki cep telefonunun çalındığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Bir mağazada genç kızın çantasından cep telefonunu çalan şüphelinin Ömer K. olduğu saptandı. Yankesicilik, hırsızlık ve yaralama suçlarından çok sayıda sabıkası bulunan Ömer K. kısa sürede yakalandı. Çalınan cep telefon da Rabia Y.'ye teslim edildi.

Emniyette sorgusu tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cep telefonunu çaldı, güvenlik kamerasına yakalandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:33 Kaynak: DHA
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