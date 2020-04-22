CEP TELEFONUNU ÇALIN HIRSIZLARIN KAÇMA ANI KAMERADA - Son Dakika

CEP TELEFONUNU ÇALIN HIRSIZLARIN KAÇMA ANI KAMERADA

Haber Ali Ablay İstanbul DHAFatih'te yabancı uyruklu kadının montunun cebinden cep telefonunu çalan hırsızların kaçma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Ali Ablay İstanbul DHA Fatih'te yabancı uyruklu kadının montunun cebinden cep telefonunu çalan hırsızların kaçma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Istanbul Fatih 20 Nisan tarihinde Mesihpaşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde yürüyen Kırgızistan vatandaşı Shirin A.'nın (28) yanına yaklaşıp montunun cebinden cep telefonunu aldıktan sonra kaçmaya başladılar. Şikayet üzerine olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapkaç olayını gerçekleştiren hırsızların kaçma anına ilişkin kamera görüntülerine ulaştı. Görüntüler üzerinden yaptığı çalışma ile hırsızların eşkallerini tespit eden polis, aynı gün Fatih T.'yi (38) Fatih'te, İlhan E.'yi de (45) Aksaray'da gözaltına aldı. Hırsızlık, uyuşturucu, kapkaç suçlarından çok sayıda kaydı bulunan şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fatih T., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İlhan E. İse hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı: Şoför ve vatman yaralandı

Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak

Son dakika: Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! Kaza anı kamerada

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş: 'İnşaat var mı' diye fotoğraf çektim

Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var

Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor

TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu

Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi

İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi

Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı

Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi

CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı