Son Dakika Haberleri: Cep Telefonunu Çalıp Kaçarken Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Cep Telefonunu Çalıp Kaçarken Güvenlik Kamerasına Yakalandı

1 saat önce

Cep telefonunu çalıp kaçarken güvenlik kamerasına yakalandıERZURUM - Erzurum'da bir iş merkezinin içerisindeki büroda masa üzerinde duran cep telefonunu çalan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı.

Cep telefonunu çalıp kaçarken güvenlik kamerasına yakalandı

ERZURUM - Erzurum'da bir iş merkezinin içerisindeki büroda masa üzerinde duran cep telefonunu çalan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı.
Olay, Aliravi Caddesi üzerindeki Şimşek İş Merkezi birinci katta Gazeteci Muhammet İspirli'ye ait büroda yaşandı. İspirli'nin büronun diğer odasında olduğunu fark eden bir kişi, kapısı açık ofise girerek masa üzerinde bulunan cep telefonunu çalarak kaçtı. Hırsızlık olayını fark eden Muhammet İspirli durumu polise bildirerek iş merkezinin güvenlik kamerasını inceledi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde şahsın kaçarak uzaklaştığı tespit edildi.
Polis şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:25 Kaynak: İHA

Erzurum, 3. Sayfa
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