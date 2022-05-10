Cep telefonunu çalmaya çalışan hırsızı önce dövdüler daha sonra kalbinden bıçakladılar - Son Dakika
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Cep telefonunu çalmaya çalışan hırsızı önce dövdüler daha sonra kalbinden bıçakladılar

10.05.2022 10:41

Beyoğlu'nda iddiaya göre, bir genç yolda karşılaştığı adamın cep telefonunu çalmaya çalışınca kavga çıktı. Çıkan kavgada hırsız önce dövüldü, ardından kalbinden bıçaklandı. Cinayet anları kameralara yansırken, yaralı halde metrelerce koştuktan sonra yere yığılan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde arkadaşlarının yanına giden Faruk A. (37), yolda karşılaştığı Samet Civelek'i (28) cep telefonunu çalmakla suçladı. İddiaya göre Civelek, bir anda Faruk A.'nın cep telefonunu alınca aralarında tartışma çıktı. O esnada tartışmanın üzerine gelen Faruk A.'nın arkadaşları Tuncay B. (38) ve İbrahim B. (37) ile Civelek arasında kavga çıktı. Dakikalarca süren kavgada 3 şahıs, kaçan Civelek'i bir süre peşinden kovaladı. Sokak arasındaki bir binaya giren Civelek'i yakalayan şahıslar, burada onu yumruk ve tekmelerle darp etti.

Son dakika haberi: İstanbul'da korkunç cinayet kamerada: Öldüresiye dövülüp kalbinden bıçaklandı

KÖŞEYE SIKIŞTIRIP KALBİNDEN BIÇAKLADI

Kavganın ardından şahısların elinden kurtulmayı başaran Civelek, bu kez de bulvar üzerinde koşmaya başladı. Arkasından kovalamaya devam eden 3 şahıstan biri, kaldırımda köşeye sıkıştırdığı Samet Civelek'i kalbinden bıçakladı. Can havliyle tekrardan kaçmaya başlayan ağır yaralı genç, bir süre sonra yere yığılırken, Tuncay B. ve İbrahim B. ise koşarak kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KAVGA VE CİNAYET ANI KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde genç şahıslardan kaçarak binaya sığınıyor. Binaya giren şahıslar genci sokakta darp ediyor. Şahısların elinden kurtulan genç koşarak kaçıyor, diğerleri de arkasından kovalıyor. Genci kaldırımda sıkıştıran şahıslardan biri onu kalbinden bıçaklıyor. Genç can havliyle tekrardan koşarak kaçıyor. Şahıslardan olay yerinden ayrılıyor.

Son dakika haberi: İstanbul'da korkunç cinayet kamerada: Öldüresiye dövülüp kalbinden bıçaklandı

VATANDAŞLAR EKİPLERE HABER VERDİ

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar ağır yaralı Civelek için polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbinden bıçaklanan genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan talihsiz genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin olayın başında tartıştığı Faruk A.'yı yerde otururken buldu. Yaşananları anlatan şahıs, olaya karışan diğer iki arkadaşının kaçtığını söylemesinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili yakalama çalışmalarına devam eden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kimlikleri tespit edilen Tuncay B. ve İbrahim B. polis ekipleri tarafından Avcılar ve Beyoğlu'nda saklandıkları yerde cinayette kullanılan bıçakla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Faruk A., Tuncay B. ve İbrahim B.'ye ifadelerinin alınmasının ardından "kasten öldürme" suçundan adli işlem yapıldı. Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Beyoğlu, Cinayet, Polis, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cep telefonunu çalmaya çalışan hırsızı önce dövdüler daha sonra kalbinden bıçakladılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cep telefonunu çalmaya çalışan hırsızı önce dövdüler daha sonra kalbinden bıçakladılar - Son Dakika
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