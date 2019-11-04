Son Dakika Haberleri: - Cep telefonunu saniyeler içinde çalıp kaçtı
Son Dakika Güncel - Cep telefonunu saniyeler içinde çalıp kaçtı

- Cep telefonunu saniyeler içinde çalıp kaçtı

6 saat önce

- Cep telefonunu saniyeler içinde çalıp kaçtıTİFLİS - Gürcistan'ın Kvemo-Kartli bölgesinde bir cep telefonu mağazasına giren soyguncu, yaklaşık 2 bin lira değerindeki bir telefonu saniyeler içinde çalıp ortadan kayboldu.

- Cep telefonunu saniyeler içinde çalıp kaçtı

TİFLİS - Gürcistan'ın Kvemo-Kartli bölgesinde bir cep telefonu mağazasına giren soyguncu, yaklaşık 2 bin lira değerindeki bir telefonu saniyeler içinde çalıp ortadan kayboldu.

Gürcistan'ın Kvemo-Kartli bölgesinin Marneuli kentindeki telefon mağazasını boş gören bir soyguncu içeriye girip vitrindeki telefonlardan birini çalıp kaçtı. Yalnızca birkaç saniye süren cep telefonu soygunu mağazadaki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, soyguncunun mağazaya girmeden kapının yanındaki vitrine eliyle ulaşmaya çalıştığı ancak ulaşamadığı görülüyor. Daha sonra mağazaya giren şahıs, vitrinden aldığı bir telefonu cebine atıp saniyeler içinde olay yerinden uzaklaşıyor.

Telefon mağazası sahibi yaptığı açıklamada, soyguncu tarafından çalınan telefonun değerinin 950 lari (bin 826 lira) olduğunu söyledi. Dükkan sahibi, polis tarafından soruşturma başlatıldığını ifade etti.

- Cep telefonunu saniyeler içinde çalıp kaçtı

Gürcistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:03 Kaynak: İHA
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