Cep telefonunu satma bahanesiyle cep telefonu çaldı - Son Dakika
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Cep telefonunu satma bahanesiyle cep telefonu çaldı

14.04.2022 17:20
Cep telefonunu satma bahanesiyle cep telefonu çaldı

Samsun'da cep telefonunu satma bahanesiyle gittiği cep telefoncunun vitrininden el çabukluğuyla cep telefonu çalan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da cep telefonunu satma bahanesiyle gittiği cep telefoncunun vitrininden el çabukluğuyla cep telefonu çalan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Çitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K.(42) cep telefonunu satmak için için gittiği cep telefoncudan el çabukluğuyla vitrindeki bir adet cep telefonunu çaldı. Şikayet üzerine Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan E.K. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cep telefonunu satma bahanesiyle cep telefonu çaldı - Son Dakika


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