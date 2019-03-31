Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü
1 saat önce
KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde bir seçmen sabah saatlerinde oy kullanırken telefonunu sandığa düşürdü.
KARS'ın Arpaçay
ilçesine bağlı Doğruyol köyünde bir seçmen sabah saatlerinde oy kullanırken telefonunu sandığa düşürdü. İsmi açıklanmayan seçmen, saat 16.00'dan sonra sandığın açılmasıyla telefonunu geri alabildi.
Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi sırasında bir kişi cep telefonunu 1024 No'lu sandığa düşürdü. Cep telefonunu geri alamayan vatandaş, oy kullanımının tamamlandığı saat 16.00'yı bekledi. Görevliler, oyları saymak için açtıkları sandıktan çıkan telefonu sahibine iade etti. - Kars
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:44 Kaynak: DHA
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