Cep telefonunu tel örgülerin arasından böyle çaldı - Son Dakika
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Cep telefonunu tel örgülerin arasından böyle çaldı

26.04.2022 14:21

Cep telefonunu tel örgülerin arasından böyle çaldı Beylikdüzü'nde halı sahada top oynayan kişinin cep telefonunu tel örgülerin arasından çalan şüpheli yakalandı Beylikdüzü'nde halı sahada top oynayan kişinin cep telefonunu tel örgülerin arasından çalan hırsız önce güvenlik kamerasına sonra...

Cep telefonunu tel örgülerin arasından böyle çaldı

Beylikdüzü'nde halı sahada top oynayan kişinin cep telefonunu tel örgülerin arasından çalan şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde halı sahada top oynayan kişinin cep telefonunu tel örgülerin arasından çalan hırsız önce güvenlik kamerasına sonra polis ekiplerine yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Beylikdüzü'nde Marmara Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta meydana geldi. Ö.H. isimli şüpheli, halı sahada top oynarken telefonunu kale arkasına bırakan vatandaşın cep telefonunu gözüne kestirdi. Bir süre sonra harekete geçen Ö.H. tel örgülerin arasından telefonu çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Ö.H.'nin 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi. Olaydan 1 hafta sonra şahıs Yakuplu Mahallesi'ndeki evinde polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Ö.H. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Cep telefonunu tel örgülerin arasından böyle çaldı
Cep telefonunu tel örgülerin arasından böyle çaldı
Cep telefonunu tel örgülerin arasından böyle çaldı
Cep telefonunu tel örgülerin arasından böyle çaldı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cep telefonunu tel örgülerin arasından böyle çaldı - Son Dakika


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