Cep Telefonunu Vermediği Kişi Tarafından Bıçaklandı

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Karda Kıyafetlerini Çıkartıp Dans Eden Beş Kafadar, Mankenlik Yapıp Haber Sundular

Papağanını Çalan Hırsızlara Seslenen İşletmeci: Çaldıklarınız Sizin Olsun, Sadece Çapkın'ımı Getirin