Son Dakika Haberleri: Cep telefonunu vermeyen genci, sırtından bıçakladı
Son Dakika Güncel Cep telefonunu vermeyen genci, sırtından bıçakladı

Cep telefonunu vermeyen genci, sırtından bıçakladı

29 dakika önce

BURSA'da K.P. (26), parkta yanına gidip, arkadaşını arayacağını belirterek cep telefonunu istediği B.Ç.'yi (24), olumsuz cevap alınca sırtından bıçakla yaraladı.

Cep telefonunu vermeyen genci, sırtından bıçakladı, System.String[]

BURSA'da K.P. (26), parkta yanına gidip, arkadaşını arayacağını belirterek cep telefonunu istediği B.Ç.'yi (24), olumsuz cevap alınca sırtından bıçakla yaraladı.

Olay, dün gece Osmangazi ilçesi Botanik Park'ta meydana geldi. K.P., parkta oturan B.Ç.'nin yanına gidip arkadaşını aramayacağını söyleyerek cep telefonunu istedi. B.Ç., kendisini tanımadığını belirtip bu isteği geri çevirince K.P. yanındaki bıçağı çekti. K.P., B.Ç.'yi sırtından bıçaklayıp, kaçtı. Çevre sakinleri, kanlar içinde yere yığılan B.Ç. için ambulans çağırdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan B.Ç., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, K.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Osmangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:01 Kaynak: DHA
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