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Cep telefonunun bataryası öyle patladı ki, duyanlar bomba atıldı sandı! - Son Dakika

Cep telefonunun bataryası öyle patladı ki, duyanlar bomba atıldı sandı!

10.02.2022 09:17

Gaziantep'te tamire götürülen bir cep telefonunun bataryası adeta bomba gibi patladı. Alev topuna dönen cep telefonunun patlama anı anbean kameralara yansırken, tamiratı yapan Mehmet Ali Kar hafif şekilde yaralandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde ekran tamiratının yapılacağı ve kapağının sökülebilmesi için ısıtıldığı cep telefonunun bataryası bir anda bomba gibi patladı. Alev topuna dönen cep telefonu o sırada başka bir telefonun tamiratını yapan Mehmet Ali Kar'ın üzerine geldi.

YARALANDI

Yanan cep telefonundan kurtulmaya çalışan Mehmet Ali Kar, ayağından hafif şekilde yaralanırken, olay anı ise kameralara anbean yansıdı. Patlama sonrası cep telefonu ise kullanılmaz hale geldi.

Cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı

"CANIMI KURTARMAK İÇİN KAÇMAYA ÇALIŞTIM"

Patlayan telefondan kaçmaya çalıştığını söyleyen 20 yaşındaki cep telefonu tamircisi Mehmet Ali Kar, "Elimde bir cihaz vardı sorununu çözmeye çalışıyordum. Yan tarafımda da ekran sökmek için ısıtıcı cihazımın üzerinde telefon vardı. Cep telefonundaki batarya eskimiş olduğu için bir anda patladı. Bende kendi canımı kurtarmak için kaçmaya çalıştım. Sadece ayağımda biraz yanık oluştu ancak pek önemli bir yara değil. Telefon tamiri yapanlara seslenmek istiyorum, çok fazla eskimiş bataryaları değiştirmeleri gerekirse ısıtıcıda çok fazla kalmasın, dikkatli olsunlar" dedi.

Olaya tanık olan Hamit Atmaca ise vatandaşlara cep telefonlarının bataryalarının değişiminde daha kaliteli markalar tercih etmelerini önerdi.

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Cep Telefonu, Gaziantep, Ali Kar, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cep telefonunun bataryası öyle patladı ki, duyanlar bomba atıldı sandı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cep telefonunun bataryası öyle patladı ki, duyanlar bomba atıldı sandı! - Son Dakika
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