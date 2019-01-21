Son Dakika Haberleri: Cep Telefonuyla Görüşen Yaya Otomobile Böyle Çarptı

Cep Telefonuyla Görüşen Yaya Otomobile Böyle Çarptı

2 saat önce

Cep telefonuyla görüşen yaya otomobile böyle çarptıSAMSUN - Samsun'da, bir otelde kalan şahıs cep telefonuyla görüşme yaparak otelden çıkış yaptığı sırada seyir halindeki otomobile çarpması sonucu yaralandı.

Cep telefonuyla görüşen yaya otomobile böyle çarptı

SAMSUN - Samsun'da, bir otelde kalan şahıs cep telefonuyla görüşme yaparak otelden çıkış yaptığı sırada seyir halindeki otomobile çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Canik ilçesi Eski Sanayi Sitesi'nde bulunan bir otel önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde kalan İsmail A. cep telefonuyla görüşme yaptığı sıra otelden çıkış yaptı. Otelin kapısından hızla yola çıkış yapan şahıs dalgınlığın etkisiyle seyir halinde olan Hasan Ç. idaresindeki 39 NA 012 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden şahıs olduğu yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ayağından yaralanan şahsı özel bir hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken kaza anı ise otelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın cep telefonuyla görüşme yaparak otelden hızla çıkış yaptığı sırada seyir halindeki otomobile çarptığı görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:30 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Suriye'yi Görüştü Otomobil, Akaryakıt İstasyonuna Daldı; Faciadan Dönüldü

Serdar Aziz'in Menajeri: Oyuncum Ersun Yanal'la Telefonda Görüştü Polise Vurmaya Çalışan Alkollü Sürücüye Linç Girişimi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 13:37:38. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cep Telefonuyla Görüşen Yaya Otomobile Böyle Çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]