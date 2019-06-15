Cep telefonuyla kadını görüntüleyen şüpheliye ev hapsi
1 saat önce
Adana'da, halk otobüsünde cep telefonuyla bir kadının görüntüsünü çeken şüpheli ev hapsi ile cezalandırıldı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:33 Kaynak: AA
'da, halk otobüsünde cep telefonuyla bir kadının görüntüsünü çeken şüpheli ev hapsi ile cezalandırıldı.
Bülent Angın Bulvarı'ndan, Turgut Özal
Bulvarı'na seyir halindeki halk otobüsünde, cep telefonuyla bir kadının görüntüsünün çekildiğini fark eden yolcular olaya müdahale ederek, şüphelinin elinden cep telefonunu aldı.
Görüntüsü çekilen B.D. ise durumu polise bildirdi.
Ekipler, durdurulan otobüsteki şüpheli Nevzat Ş'yi (60) gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıya çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezası verildi.
Otobüs şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi, faciayı bekçi önledi
Kamyonet sağanak nedeniyle çöken yola düştü
Her yerde aranan bıçaklı gaspçıyı dövmesi ele verdi!
Yıldırım düşme anını cep telefonuyla kaydetti