Kadınların tepkisiyle esnaf ve çevredekiler M.E.'yi darp etti. Şüpheli aldığı darbelerle kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Cep telefonuyla kadınları çeken yabancı uyruklu şahıs, esnaf tarafından darp edildi - Son Dakika

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