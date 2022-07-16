Cep telefonuyla kadınları çeken yabancı uyruklu şahıs, esnaf tarafından darp edildi

Dün saat 19.00 sıralarında Bahçeyaka Mahallesi kapalı cuma pazarında alışveriş yapan iki kadın, cep telefonuyla görüntülerini çektiklerini iddia ettikleri yabancı uyruklu M.E. adlı şahsa tepki gösterdi.
Kadınların tepkisiyle esnaf ve çevredekiler M.E.'yi darp etti. Şüpheli aldığı darbelerle kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. M.E., ambulansla hastaneye, ardından da karakola götürüldü.
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