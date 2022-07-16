Cep telefonuyla kadınları çeken yabancı uyruklu şahıs, esnaf tarafından darp edildi - Son Dakika
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Cep telefonuyla kadınları çeken yabancı uyruklu şahıs, esnaf tarafından darp edildi

16.07.2022 19:49

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yabancı uyruklu şahsın cep telefonuyla kendilerini çektiğini öne süren iki kadın, tepki gösterdi. Şahıs, esnaf ve vatandaş tarafından darp edildi. Kanlar içinde kalan şahıs, ihbar üzerine gelen ekipler tarafından önce hastaneye daha sonra karakola götürüldü.

Dün saat 19.00 sıralarında Bahçeyaka Mahallesi kapalı cuma pazarında alışveriş yapan iki kadın, cep telefonuyla görüntülerini çektiklerini iddia ettikleri yabancı uyruklu M.E. adlı şahsa tepki gösterdi.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Kadınların tepkisiyle esnaf ve çevredekiler M.E.'yi darp etti. Şüpheli aldığı darbelerle kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. M.E., ambulansla hastaneye, ardından da karakola götürüldü.

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Kaynak: İHA

alışveriş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cep telefonuyla kadınları çeken yabancı uyruklu şahıs, esnaf tarafından darp edildi - Son Dakika

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