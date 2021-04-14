Cep telefonuyla kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla darbedilen zanlı adliyede - Son Dakika

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi 'ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

İddiaya göre, Ömerağa Mahallesi'nde dün arkasından yaklaştığı 15 yaşındaki kız çocuğunun cep telefonuyla fotoğrafını çekerken fark edilen K.A. (50), çevredekilerce darbedildi.

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