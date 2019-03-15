Son Dakika Haberleri: Cep Telefonuyla Konuşmak İçin "Akıllı Tepe"Ye Çıkıyorlar

Cep Telefonuyla Konuşmak İçin "Akıllı Tepe"Ye Çıkıyorlar

27 dakika önce

Amasya'nın merkeze bağlı Avşar köyünde GSM şebekesi çekmeyen köyde vatandaşlar cep telefonuyla görüşmek için 5 kilometre uzaklıktaki "Akıllı Tepe"ye çıkıyor.

Cep Telefonuyla Konuşmak İçin
Amasya'nın merkeze bağlı Avşar köyünde GSM şebekesi çekmeyen köyde vatandaşlar cep telefonuyla görüşmek için 5 kilometre uzaklıktaki "Akıllı Tepe"ye çıkıyor.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Avşar köyü sakinleri, her evde ev telefonunun olmaması, tarlada, bahçede yakınlarıyla görüşmeleri gerektiğinde büyük zorluk çekiyor.

GSM hatları çekmediği için mobil telefonlarını kullanamayan köylüler 5 kilometre uzaklıktaki tepeye çıkmak zorunda kalıyor.

Cep telefonları ile görüşme yapabildikleri tepeye "Akıllı Tepe" diyen köylüler tepeye, araçlarıyla, yürüyerek ya da yapılan anonsun ardından köy meydanında toplanıp traktör römorkuna binerek çıkıyor.

Köy muhtarı Mehmet Alıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 80 haneli ve 450 nüfuslu köylerinde cep telefonuyla konuşmanın neredeyse imkansız olduğunu söyledi.

"Cep telefonları 5 kilometre yukarıda bir tepemiz var, orada çekiyor." diyen Alıcı, köy yakınlarına bir baz istasyonu kurulması için GSM şirketlerine başvurduklarını ancak olumlu bir sonuç alamadıklarını belirtti.

Gençler cep telefonu çekmediği için köyde durmak istemiyor

Yetkililerden konuyla ilgili yardım isteyen Alıcı, en büyük sıkıntılarının ise köyde yaşayan gençlerin cep telefonu çekmediği için köyde durmak istememeleri olduğunu ifade etti.

Köy sakinlerinden Veysel Partal da köyden gurbete giden 500 hane bulunduğunu, gurbette olan akrabalarıyla cep telefonuyla görüşmekte zorluk çektiklerini söyledi.

İnternet olmadığı için öğrencilerin verilen bazı ödevleri yapmakta güçlük yaşadıklarına da işaret eden Partal, şunları dile getirdi:

"Bu konuda çok mağdur kalıyorlar. İnternet yok, öğrencilere öğretmenler ödev veriyorlar, ödevlerini yapamıyorlar. Amasya'ya gitmek gerekiyor o ödevleri yapmak için. Araba da yok. Cep telefonlarını kullanmak için tepeye çıkmak zorunda kalıyoruz. Kar yağdığı zaman ondan da mahrum kalıyorlar. Ben buraya hangi şirket olursa olsun baz istasyonu kurulmasını istiyorum."

Hatice Gökçe de köyde cep telefonlarını kullanamadıklarını, istediği zaman yakınlarıyla görüşmek istediğini ifade etti.

Köylüler, Avşar köyüne komşu Sarayözü ve Karsan köylerinde de GSM hatlarının çekmediğini, bu 3 köyün ortasına kurulacak bir baz istasyonunun 3 köyün sorununu gidereceğine işaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:59 Kaynak: AA

Amasya, Güncel
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