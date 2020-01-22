Cep telefonuyla konuşmak için tepelere çıkıyorlar - Son Dakika
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Cep telefonuyla konuşmak için tepelere çıkıyorlar

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinin Durhasan Mahallesi'nde, GSM hatlarının çekmemesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüşme yapabilmek için tepelere çıkmak zorunda kalıyor.

Cep telefonuyla konuşmak için tepelere çıkıyorlar, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinin Durhasan Mahallesi'nde, GSM hatlarının çekmemesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüşme yapabilmek için tepelere çıkmak zorunda kalıyor.

Durhasan Mahallesi Muhtarı Mustafa Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, GSM hatlarının çekmemesi ve sabit telefon hattındaki yaklaşık 8 aylık arıza nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Ankara merkeze 55, Esenboğa Havalimanı'na 20 kilometre uzaklıktaki mahallenin sakinlerinin, cep telefonlarıyla görüşme yapabilmek için yaklaşık 500 metre uzaklıktaki tepelere çıktığını anlatan Ünal, şöyle konuştu:

"Mahallemde yangın olsa, acil bir hasta olsa, doğum olsa nasıl acil yardım isteyeceğiz. Bu kış günü mahalleden 200-500 metre uzakta yüksek tepelere çıkarak telefonlarla konuşmak zorunda kalıyoruz. Bu, bizim için çok büyük bir sıkıntı. Bizim daha önce sabit telefonlarımız vardı. Yaklaşık 7-8 ay oldu, şu an iletişim kopuk. Bu konuda şikayetlerimizi bildirdik. Abone sayısı az diye yapmıyorlar. Ben muhtarım. Beni aradıkları zaman kimse ulaşamıyor. Mahallemizin dünyayla bağlantısı tamamen kopuk."

Mahalle sakinlerinden Mustafa Ayaz da cep telefonuyla konuşabilmek için günde iki üç kez yüksek tepelere çıktıklarını ifade etti.

Pehlül Arslan ise mahallelerine baz istasyonu kurulması gerektiğini vurgulayarak, "Bu sorun bugünün yarının değil. Devamlı böyleyiz. Telefonlarımız çekmiyor. Baz istasyonu kurulmasını istiyoruz." dedi.

Durhasan, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:00 Kaynak: AA
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