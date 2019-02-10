Son Dakika Haberleri: Cep Telefonuyla Konuşurken Kaldırıma Çarptı

Cep Telefonuyla Konuşurken Kaldırıma Çarptı

1 saat önce

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde cep telefonuyla konuşurken sürücü, yoldan çıkarak kaldırıma çarptı.

Cep Telefonuyla Konuşurken Kaldırıma Çarptı, System.String[]
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde cep telefonuyla konuşurken sürücü, yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu'da Boyran Mahallesinde Okan Durmuş idaresindeki 34 KIJ 35 plakalı otomobil, iddialara göre sürücünün cep telefonuyla konuştuğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Boyran Köprüsü Mevkiinde kaldırıma çarptı. Kazada araçta büyük oranda maddi hasar oluşurken, kazayı sürücü yara almadan atlattı. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:04 Kaynak: İHA

Kastamonu, İnebolu, 3. Sayfa
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