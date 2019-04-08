Son Dakika Haberleri: Cep Telefonuyla Konuşurken Kayalıklardan Düşen Kız Çocuğu Öldü

Cep Telefonuyla Konuşurken Kayalıklardan Düşen Kız Çocuğu Öldü

1 saat önce

Denizli'de cep telefonuyla konuşurken kayalıklardan düşen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Cep Telefonuyla Konuşurken Kayalıklardan Düşen Kız Çocuğu Öldü, System.String[]
Denizli'de cep telefonuyla konuşurken kayalıklardan düşen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Bağbaşı Mahallesi'ndeki Seyir Terası mevkisine giden Ece Türkoğlu, cep telefonuyla görüntülü konuştuğu sırada bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 80 metre yükseklikten düştü.

Türkoğlu'nun düştüğünü fark eden arkadaşları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Alanın sarp ve kayalık olması nedeniyle bölgeye itfaiye, AKUT ve UMKE ekibi de sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Türkoğlu'nun öldüğünü belirledi.

Kız çocuğunun cesedi, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden alınarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:56 Kaynak: AA

Türkoğlu, Güncel
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