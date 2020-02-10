"Cep uydu"yu fırlatacakları günü bekliyorlar - Son Dakika
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"Cep uydu"yu fırlatacakları günü bekliyorlar

6 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Makine, Elektrik-Elektronik ve Malzeme Mühendisliği öğrencilerinden kurulu Grizu-263 Uzay Takımı, kendi tasarımlarını hazırladıkları 5x5x5 santimetre boyutlarında standartları olan küp uyduyu 2020 yılının ikinci yarısında...

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Makine, Elektrik-Elektronik ve Malzeme Mühendisliği öğrencilerinden kurulu Grizu-263 Uzay Takımı, kendi tasarımlarını hazırladıkları 5x5x5 santimetre boyutlarında standartları olan küp uyduyu 2020 yılının ikinci yarısında uzaya göndermeye hedefliyor.

Daha önce ABD'de düzenlenen "CanSat Competition" Model Uydu Yarışması'nda iki kez dünya ikinciliği ile Türksat Model Uydu Yarışması'nda birincilik elde eden Grizu-263 Uzay Takımı, hedeflerini yükselterek başlattıkları " Türkiye'nin ilk pocketqube uydu" projesi çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uzay Sistemleri Test Laboratuvarı'nın yanı sıra Türkiye Amatör Uydu Teknolojileri Derneği ile TU Delft Üniversitesi'nin teknik destekleriyle sürdürülen projede uzay takımı üyeleri, "Türkiye'nin ilk pocketqube uydu" projesiyle kendi tasarımlarını hazırladıkları 5x5x5 santimetre boyutlarında standartları olan küp uyduyu uzaya fırlatacakları günü bekliyor.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Grizu-263 Uzay Takımı'nın birkaç yıldır dünya çapında çok büyük başarılara imza attığını söyledi.

Son iki yıldır dünya ikincisi olduklarını hatırlatan Çufalı, "Bu yılda 2020 yaz ayında cep uydusu fırlatacaklar. Diğer öğrencilerimize örnek oluyorlar. Bizde elimizden geldiğince imkanlarımızın ölçüsünde kendilerine destek vermeye çalışıyoruz. Grizu-263 Uzay Takımı gibi diğer takımlarımıza destek vermeye devam edeceğiz. Takımımız bizim onur ve gurur kaynağımız. Kendilerine başarılar diliyorum." dedi.

"2020 yılının ikinci yarısında uzaya göndereceğiz"

Takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun da Grizu- 263 Uzay Takımı'nın yaklaşık 4 yıl önce kurulduğunu ve iki kez ABD'de dünya ikinciliği kazandıklarını anımsatarak, cep uydusunun fırlatma anlaşmasını imzaladıklarını belirtti.

Çalışmalara devam ettiklerini anlatan Dursun, "5x5x5 santimetrelik bir uydu olan cep uydumuzu 2020 yılının ikinci yarısında uzaya göndereceğiz ve fırlatması Yeni Zelanda'da olacak. Bunun çalışmasına devam ediyoruz. Şu anda üretim aşamasını tamamlamak üzereyiz, test ve deneme aşamalarına geçeceğiz. Projemiz bütün hızıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Dursun, kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"40 kişilik bir ekibiz, 3 ayrı proje yürütüyoruz. Faaliyete geçirdiğimiz bir yer istasyonumuz, var, şu anda çalışır durumda. Model uydu dediğimiz alanda çalışan arkadaşlarımız var. Yine Türksat Model Uydu Yarışması ve Amerika'daki CanSat yarışmasına hazırlanan arkadaşlarımız var. Bir de pocketqube, cep uydu dediğimiz uydu takımımızda arkadaşlarımız var. Uzay koşullarında fırlatmalar tarihi net olmuyor, o günkü atmosferik koşullara göre gerçekleşiyor. Tam net bir tarih yok ama 2020'nin ikinci yarısı diyebiliriz."

Cep uydu yu fırlatacakları günü bekliyorlar

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:43 Kaynak: AA
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