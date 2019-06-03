Cep yakan sivri biberin fiyatı mayısta yüzde 55 düştü

Tüketici fiyatları bazında mayıs ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 24,68 ile yer fıstığında görülürken, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 54,56 ile sivri biberde gerçekleşti.

Tüketici fiyatları bazında mayıs ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 24,68 ile yer fıstığında görülürken, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 54,56 ile sivri biberde gerçekleşti.

Haber Yayın Tarihi :

İçişleri Bakanlığı ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Sebze ve meyve fiyatları vatandaşların yüzünü güldürdü

Adıyaman'da bayramların vazgeçilmezi olan taplama için ustalar yoğun mesai harcıyor

Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusuyla ilgili gerçek ortaya çıktı