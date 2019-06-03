Cep yakan sivri biberin fiyatı mayısta yüzde 55 düştü
1 saat önce
Tüketici fiyatları bazında mayıs ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 24,68 ile yer fıstığında görülürken, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 54,56 ile sivri biberde gerçekleşti.
Tüketici fiyatları bazında mayıs ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 24,68 ile yer fıstığında görülürken, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 54,56 ile sivri biberde gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:53
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