Son Dakika Haberleri: Cep yakan sivri biberin fiyatı mayısta yüzde 55 düştü
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Cep yakan sivri biberin fiyatı mayısta yüzde 55 düştü

1 saat önce

Tüketici fiyatları bazında mayıs ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 24,68 ile yer fıstığında görülürken, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 54,56 ile sivri biberde gerçekleşti.

Cep yakan sivri biberin fiyatı mayısta yüzde 55 düştü, System.String[]
Tüketici fiyatları bazında mayıs ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 24,68 ile yer fıstığında görülürken, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 54,56 ile sivri biberde gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:53 
Ekonomi
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