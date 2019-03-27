Cepçi Hırsızdan Pişkin Savunma
13 dakika önce
Cepçi hırsızdan pişkin savunmaANTALYA - Antalya'da bindiği şehiriçi belediye otobüslerinde yolcuların cebinden telefon ve para çaldığı iddia edilen şüpheli kendisini görüntüleyen gazetecilere " Gocunmam sıkıntı yok, yokluk insanı bozuyor.
Cepçi hırsızdan pişkin savunma
ANTALYA - Antalya
'da bindiği şehiriçi belediye otobüslerinde yolcuların cebinden telefon ve para çaldığı iddia edilen şüpheli kendisini görüntüleyen gazetecilere " Gocunmam sıkıntı yok, yokluk insanı bozuyor." dedi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri son günlerde, şehiriçi belediye otobüslerinde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından geniş çaplı inceleme başlattı. Otobüslerdeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler şüphelinin Y.E.G olduğunu belirledi. Şüphelinin bu yıl içinde bindiği belediye otobüsünde iki ayrı kişinin, biri 2200 TL değerinde cep telefonu ve 335 TL parasını aldığı tespit edildi. Hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan Y.E.G emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli sevki sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere, "" Gocunmam sıkıntı yok, yokluk insanı bozuyor."dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:21 Kaynak: İHA
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