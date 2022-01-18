'Cepçi' kadın Mersin'de yakalandı - Son Dakika

Mersin dahil 6 ilde 'cepçilik' yaparak vatandaşların cebindeki paraları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadının daha önce de benzer suçlardan 15 aranma kaydı bulunduğu ve kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yandol Büro Amirliği'ne müracaatta bulunan 2 müşteki, işlettikleri iş yerine alışveriş bahanesiyle gelen bir kadının özel becerileriyle ceplerinde bulunan paraları çaldığını belirterek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine belirlenen adreslerde ve çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliyi olaydan sonra kaçtığı otomobilden tespit etti. S.A. isimli şüpheliyi yakalamak için operasyon yapan ekipler, şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgusunda benzer suçlardan 15 suç kaydı bulunduğu ve 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelinin Mersin, İstanbul, Ankara, Nevşehir, Adana ve Osmaniye'de arandığı da ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı gazetecilerin sorularına yanıt vermek istemeyen şüpheli, suçlamaları kabul etmedi. - MERSİN