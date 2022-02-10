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Cephanelik değil, iş yeri - Son Dakika

Cephanelik değil, iş yeri

10.02.2022 22:37
Cephanelik değil, iş yeri

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 395 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 395 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Takip Büro Amirliği ve Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda M.T.'nin iş yerinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisi üzerine harekete getri. Operasyon düzenleyen ekipler iş yeri sahibi M.T.'yi gözaltına alırken, yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 395 adet 9 mm tabanca fişeği, 3 adet 7x65 tabanca fişeği ve 1 adet sustalı tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Ali Göç/ İHA)

Cephanelik değil, iş yeri

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Ruhsatsız Silah, Kayseri, Polis, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cephanelik değil, iş yeri - Son Dakika


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