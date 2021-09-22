Gaziantep ve Kilis'te silah kaçakçılığı operasyonunda 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep ve Kilis'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satmak, toplu silah ticareti yapmak" suçları kapsamında Gaziantep ve Kilis'te 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 31 ruhsatsız tabanca, 32 namlusu açılmaya hazır hale getirilmiş kurusıkı tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 954 tabanca fişeği, 184 av tüfeği kartuşu, 75 kurusıkı tabanca fişeği, 153 şarjör, 2 kesici alet ve çok sayıda tabanca parçaları ele geçirildi.