Cephanelik Gibi Ev
1 saat önce
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde jandarma tarafından baskın düzenlenen evde, taarruz tipi el bombası ile aralarında uçaksavar mermisinin de olduğu bin 91 adet mühimmat ele geçirildi.
SAKARYA'nın Akyazı
ilçesinde jandarma tarafından baskın düzenlenen evde, taarruz tipi el bombası ile aralarında uçaksavar mermisinin de olduğu bin 91 adet mühimmat ele geçirildi. Ev sahibi F.A. tutuklandı.
Akyazı İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan F.A.'nın yasa dışı yollardan mühimmat temin ettiği yönünde ihbar aldı. Hemen harekete geçen Jandarma Komutanlığı'na bağlı kaçakçılık ekipleri, F.A.'nın Bıçkıdere Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 941 adet Kalaşnikof
marka uzun namlulu silah mermisi, 10 adet 3 farklı silaha ait şarjör, 1 adet taarruz tipi el bombası, 2 adet 12.7 milimetre uçaksavar mermisinin aralarında bulunduğu toplam bin 91 adet mühimmat ele geçirildi. Mühimmatlara el konulurken, F.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen F.A. tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:34 Kaynak: DHA
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