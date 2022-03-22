Son dakika haber | CEPHANELİK GİBİ EVE JANDARMA OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika
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Son dakika haber | CEPHANELİK GİBİ EVE JANDARMA OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA

22.03.2022 18:41
Son dakika haber | CEPHANELİK GİBİ EVE JANDARMA OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA

Son dakika haberi: AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, jandarmanın eve düzenlediği operasyonda; biri antika, diğerleri kurusıkıdan dönüştürülen 31 tabanca ve çok sayıda silah parçasıyla yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, jandarmanın eve düzenlediği operasyonda; biri antika, diğerleri kurusıkıdan dönüştürülen 31 tabanca ve çok sayıda silah parçasıyla yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Kurtuluş Mahallesi'ndeki evde, 6136 sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet edilerek silah ve mühimmat imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Eve dün düzenlenen operasyonda; seri numarası kazınmış, kurusıkıdan dönüştürme 9 mm çapında 30 tabanca, ağzı açılmış 30 namlu, 14 ateşleme iğnesi, 29 icra yayı ve mili, kurısıkıdan tabancaya dönüştürmede kullanıldığı belirlenen 24 elektronik malzeme, 42 mermi, 20 kurusıkı tabanca fişeği, 8 şarjör alt kapağı, 9 tabanca horozu, 7 emniyet mandalı, 17 tabanca üst kapağı, 31 şarjör, 30 el kundağı, 30 terim tertibatı, üzerinde ibare bulunmayan ve antika olduğu değerlendirilen tabanca, 500 silah ateşleyici ekipman ve parçaları, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. İsmi açıklanmayan şüpheli de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

Son dakika haber | CEPHANELİK GİBİ EVE JANDARMA OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA
Son dakika haber | CEPHANELİK GİBİ EVE JANDARMA OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA
Son dakika haber | CEPHANELİK GİBİ EVE JANDARMA OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | CEPHANELİK GİBİ EVE JANDARMA OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | CEPHANELİK GİBİ EVE JANDARMA OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika
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