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Cephanelik gibi otomobil

7 saat önce

İstanbul'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçtan 7 yivsiz pompalı tüfek ele geçirildi.

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İstanbul'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçtan 7 yivsiz pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsünün evinde yapılan aramalarda ise 4 tüfek daha ele geçirildi. Polisin otomobili kovalayıp durdurduğu anlar kameraya yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, devriye görevi sırasında ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri Konya plakalı hususi bir otomobili takibe aldı. Otomobili Ferhatpaşa Mahallesi üzerinde durduran emniyet ekipleri, sürücü Bekir A.(30)'yı araçtan indirip arama yaptı. Polis, otomobilin bagajında çuvala gizlenmiş ruhsatsız 7 yivsiz av tüfeği ele geçirdi. Bekir A.'yı gözaltına alan polis, zanlının Bağcılar'daki evine ikinci bir operasyon gerçekleştirdi. Savcılıktan alınan arama kararı ile yapılan baskında, 4 yivsiz pompalı av tüfeği daha ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, şüphelinin bu silahları 350 TL karşılığında aldığı, sosyal medya üzerinden pazarlayarak 500 TL'ye sattığı iddia edildi. Sorgulanmak üzere Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Bekir A.'nın yapılan sorgusunda, "6136 Sayılı" Ruhsatsız Silah Bulundurmak" suçundan yakalama kaydı bulunduğu tespit edildi.


Şüpheli, '2521 sayılı' "Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler" kanununa muhalefetten işlem görerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:13 Kaynak: İHA
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