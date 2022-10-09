Cephe hattı yakınındaki Şevçenkove köyünde kalan Ukraynalı aile yaşadıklarını anlattı

Ukrayna'nın güneyindeki Mıkolayiv bölgesine bağlı Şevçenkove köyünde yaşayan Leonid Susvlava, "Köyümüzü artık daha az vuruyorlar. Eskiden her gün her gece vuruyorlardı. Gündüz o kadar da korkunç değil fakat gece vurduklarında neyin nereye uçtuğunu anlayamıyorsun." dedi.

Mıkolayiv bölgesinde yer alan ve Herson bölgesi sınırında bulunan Şevçekove köyü, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bir gün sonra Rus güçlerinin eline geçti.

Ukrayna güçleri, yaklaşık bir hafta sonra köyü Rus güçlerinden geri alsa da bölge cephe hattına dönüştü. Bölgede uzun süre taraflar arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle köyde bazı evlerde ağır hasar oluştu.

Sakinlerinin çoğunun evlerini terk ettiği köyde birçok noktada savaşın izlerine rastlanıyor. Ukrayna güçlerinin 29 Ağustos'ta başlattığı karşı saldırıda bölgedeki Rus güçleri, Şevçenkove'nin yaklaşık 20 kilometre gerisine püskürtülse de köyde hayat henüz normale dönmedi.

Cephe hattındaki karşılıklı top atışlarının sesleri zaman zaman köyün sokaklarında yankılanıyor. Sakinlerinin büyük çoğunluğunun evlerini terk etmesi nedeniyle köyün sokaklarında pek kimseye rastlanmıyor.

"Eskiden her gün her gece köyümüzü vuruyorlardı"

Savaşa rağmen köyünü ve evini terk etmeyen aileler de var.

Leonid ve Luibov Susvlava çifti, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana hiç evlerini terk etmedi.

Saldırılarda hasar gören evlerinin kapı ve pencerelerini bulabildikleri eşyayla onarmaya çalışan yürüme engelli Leonid ve eşi, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Ukrayna güçlerinin başlattığı karşı saldırı nedeniyle Rus güçleri geri çekildiği için köylerinin eskiye nazaran daha az hedef alındığını söyleyen Leonid, "Köyümüzü artık daha az vuruyorlar. Eskiden her gün her gece vuruyorlardı. Gündüz o kadar da korkunç değil fakat gece vurduklarında neyin nereye uçtuğunu anlayamıyorsun." ifadelerini kullandı.

Ukrayna güçlerinin köyü ele geçiren Rus güçlerini günler içinde geri çıkardığını dile getiren Leonid, çatışmalar olsa da evlerini terk etmeyi hiç düşünmediklerini belirtti.

"Bombardımana alışmışız, ben artık duymuyorum bile"

Leonid, bölgede çatışmalar olduğu dönemde iki ay boyunca özellikle geceleri sığınakta yaşadıklarını ve oradan hiç çıkmadıklarını kaydetti.

Cephe hattının köylerinden uzağa taşınması nedeniyle artık sığınakta kalmadıklarını ifade eden Leonid, "Bombardımana alışmışız, ben artık duymuyorum bile ama eşim bombardıman sesini duyuyor. Sığınağa en son ne zaman indiğimizi hatırlamıyorum." diye konuştu.

"Evimizi dağıttılar"

Luibov da 27 Mart'ta yakın noktaya düzenlenen saldırının ardından patlama olduğunu ve evlerinin dağıldığını belirtti.

Bu saldırıdan iki hafta sonra evlerinin tekrar vurulduğunu dile getiren Luibov, "Evimizi dağıttılar. Elimizden geldiği kadar onarmaya çalıştık, kapı ve pencereleri koyduk. Şimdi kışı bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Köyde elektrik hizmetinin verilmeye başlandığını ifade eden Luibov, suyu da bölgedeki kuyulardan sağladıklarını kaydetti.

Her ne kadar cephe hattı köylerinden yaklaşık 15 kilometre ötede olsa da tank ve roket atışı seslerini duyduklarını ancak tahliyeyi düşünmediklerini söyleyen Luibov, "Biz de korkuyoruz. Ben de bir insanım. Yaralı ve ölenler oluyor ama yapacak bir şey yok. Burası bizim evimiz, burayı kime bırakacağız?" dedi.