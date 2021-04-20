Cephe hattındaki çatışmada hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı için ülkede 14 gün yas ilan edildi - Son Dakika

Çad'da Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun hafta sonu silahlı gruplarla girilen çatışmada hayatını kaybetmesinin ardından kurulan Askeri Geçiş Konseyi (AGK), ülkede 14 günlük yas ilan etti.

AGK'den yapılan açıklamaya göre, öldürülen cumhurbaşkanının oğlu ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Mahamat İdris Deby'nin başında olduğu konseyin görev süresi 18 ay olacak.

Parlamento ve hükümetin feshedildiği ülkede, geçiş hükümeti kurulacak.

Ülke genelinde 14 günlük yas ilan edilirken Itno için ulusal cenaze töreni düzenlenecek.

Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulaması

Kara ve hava sınırlarının ikinci bir bildirime kadar kapatıldığı ülkede, 18.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Devlet televizyonunda açıklama yapan Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, hafta sonu silahlı gruplarla girilen çatışmada, "vatanı müdafaa ederken yaralanan" Cumhurbaşkanı Itno'nun dün hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Çad ordusu, Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi (FACT) adlı ayrılıkçı silahlı gruba yönelik geçen hafta operasyon başlatmış, operasyonda 300 ayrılıkçının etkisiz hale getirildiği, 150'sinin de yakalandığı belirtilmişti.

68 yaşındaki Itno, 11 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini yüzde 79,32 oyla kazanarak, 6. kez seçilmişti.

Çad Cumhurbaşkanı Itno, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu.