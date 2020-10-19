Cephe hattındaki Hasankaya köyünde tek başına yaşıyor - Son Dakika

Cephe hattındaki Hasankaya köyünde tek başına yaşıyor

19.10.2020 00:58
Cephe hattındaki Hasankaya köyünde tek başına yaşıyor, System.String[]

Azerbaycan'ın cephe hattında bulunan Hasankaya köyünde tek başına yaşayan Efgan Hasanov, yaşadıklarını İHA'ya anlattı.

Azerbaycan'ın cephe hattında bulunan Hasankaya köyünde tek başına yaşayan Efgan Hasanov, yaşadıklarını İHA'ya anlattı.

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'den itibaren Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için karşı saldırı başlatmıştı. O tarihten itibaren Hasankaya köyünde yaşayan siviller güvenlik gerekçesiyle evlerini terk etmişti. Neredeyse tamamen boşalan Hasankaya köyünü terk etmeyen tek kişi ise Efgan Hasanov. Risk bölgesinde yaşayan Hasanov İHA'ya konuştu.

"Ermeni kim ki, biz ondan korkalım"

Ermenistan ordusunun geçici insani ateşkese uymadığını belirten Efgan Hasanov, "Ailemi ve çocukları güvenli bir yere gönderdim. Kendim ise çatışmalar başladığından beri buradayım. Ermeni kim ki, biz ondan korkalım. İnsani ateşkesin 00.00'da başlamasına bakmayarak Ermenistan birlikleri saat 04.00'a kadar saldırılarına devam etti. İki tane mermi bizim mahalleye düştü. Ailemi şehre gönderdim, kendim ise buradayım. Çünkü, çocuklar küçük olduğu için korkuyorlar. Ateşkes olsun veya olmasın ben hep buradayım. 27 Eylül'den beri her gün buradayım. 1 saatlik yemek ve ekmek alıp geri geliyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum, Allah devletimizi, Cumhurbaşkanımızı korusun. Güçlü ordumuz var ordumuza güvenim tam. Burada kalıyorum" diye konuştu.

Çatışmaların başladığı 27 Eylül'den itibaren Terter'e bağlı Şıhakh ve Hasankaya köyleri her gün Ermenistan tarafından saldırıya uğruyor. Geçici ateşkesi değerlendiren köy sakinleri geçici de olsa evlerini ziyaret etti.

Azerbaycan ve Ermenistan, 18 Ekim'de yerel saatle 00.00'dan itibaren geçici insani ateşkesi kabul etti.

Bu karara rağmen Ermenistan ordusu cephenin farklı noktalarında yerel saatle 04.00'a kadar ateşkes ihlallerini sürdürdü. - BAKÜ

Ermenistan, Azerbaycan, Sivil, Eylül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cephe hattındaki Hasankaya köyünde tek başına yaşıyor - Son Dakika

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