- Cephede hayatını kaybeden Çad Devlet Başkanı Deby, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

- Cephede hayatını kaybeden Çad Devlet Başkanı Deby, son yolculuğuna uğurlandı

23.04.2021 21:10

- Cephede hayatını kaybeden Çad Devlet Başkanı Deby, son yolculuğuna uğurlandı Cephede hayatını kaybeden Çad Devlet Başkanı Idriss Deby Itno için başkent N'Djamena'da cenaze töreni törendi.

- Cephede hayatını kaybeden Çad Devlet Başkanı Deby, son yolculuğuna uğurlandı

NCAMENA - Cephede hayatını kaybeden Çad Devlet Başkanı Idriss Deby Itno için başkent N'Djamena'da cenaze töreni törendi.

Çad ordusu geçtiğimiz günlerde, 6'ncı kez Devlet Başkanı seçilen Idriss Deby Itno'nun cephedeki çatışmalar sırasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklamıştı. Deby için bugün başkent N'Djamena'da cenaze töreni törendi. Cenaze törenine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanı sıra Gine, Mali, Moritanya ve Nijerya liderleri de katıldı. Askeri geçit töreninin gerçekleştirildiği törende Deby'nin hayatını kaybetmesinin ardından kurulan askeri geçiş konseyinin başına getirilen oğlu General Mahamat Idriss Deby Itno konuşma gerçekleştirdi.

N'Djamena'daki törenin ardından Deby'nin cenazesi Sudan sınırına yakın, başkentten bin kilometre uzaklıkta bulunan memleketi Berdoba'nın yanındaki küçük bir köy olan Amdjarass'ta defnedilecek.

Yerine oğlu getirilmişti

Idriss Deby Itno, ilk kez 1990 yılında Devlet Başkanı olarak göreve başlamış, 11 Nisan'da düzenlenen seçimlerde oyların yüzde 79,32'sini kazanarak yeniden seçimi kazanmıştı. Idriss Deby Itno'nun cephedeki çatışmalar sırasında yaralanmasının ardından hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Çad ordusu tarafından yapılan yeni bir açıklamada, Deby'nin 37 yaşındaki oğlu General Mahamat Idriss Deby Itno liderliğindeki bir askeri geçiş konseyinin kurulduğu ve ülkeyi geçici olarak yöneteceği kaydedilmişti. Hükümet ve parlamentonun feshedildiği ülkede ordu, geçiş döneminin ardından demokratik seçimlerin yapılacağını duyurmuştu. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkede sınırların geçici olarak kapatıldığı kaydedilmişti.

Fransız Emmanuel Macron, Deby'nin ölüm haberinin ardından yaptığı açıklamada Çad Devlet Başkanını "cesur bir arkadaş" olarak nitelendirmişti. Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya, Deby'nin yorulmadan hizmet ettiğini, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Felix Tshisikedi, Çad için büyük bir kayıp olduğunu söylemiş, Mali Devlet Başkanı Bah Ndaw ise Deby'nin ölümünün ardından üzüntüsünü dile getirmişti.

- Cephede hayatını kaybeden Çad Devlet Başkanı Deby, son yolculuğuna uğurlandı
- Cephede hayatını kaybeden Çad Devlet Başkanı Deby, son yolculuğuna uğurlandı
- Cephede hayatını kaybeden Çad Devlet Başkanı Deby, son yolculuğuna uğurlandı
- Cephede hayatını kaybeden Çad Devlet Başkanı Deby, son yolculuğuna uğurlandı

Emmanuel Macron, Fransa, Cenaze, Çad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Cephede hayatını kaybeden Çad Devlet Başkanı Deby, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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