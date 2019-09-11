Son Dakika Haberleri: Çepik'in çekimi Batman Üniversitesinde yapıldı
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Çepik'in çekimi Batman Üniversitesinde yapıldı

39 dakika önce

TRT Kurdi'de yayınlanan 'Çepik' programının bu haftaki bölümü Batman Üniversitesi yerleşkesinde çekildi.

TRT Kurdi'de yayınlanan 'Çepik' programının bu haftaki bölümü Batman Üniversitesi yerleşkesinde çekildi.

Batman Üniversitesi merkez kampüste sanatçı Aydın Aydın'ın sunuculuğunu yaptığı ve TRT Kurdi'den canlı olarak yayınlanan Çepik programı öncesinde sahneye çıkan Aydın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde uygulanan Sıfır Atık Projesi dikkat çekti.

Pet, poşet, ömrü bitmiş piller ve yere atılan çikletlerden tasarladığı "Petmen" kostümü ile sahne alan Aydın, doğa katliamlarına dikkat çekmek amacıyla "Pıt Pet" albümünü okudu.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ise Sıfır Atık Projesi kapsamında yaptıkları çalışmaları anlattı.

Çepik'in çekimi Batman Üniversitesinde yapıldı

Batman Üniversitesi, Emine Erdoğan, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:46 Kaynak: AA
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