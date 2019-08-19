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Çepni köyü derneği 2. genel kurulu gerçekleştirildi

1 saat önce

Tosya Çepni Köyü Gönüllüler Derneği 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Çepni köyü derneği 2. genel kurulu gerçekleştirildi, System.String[]
Tosya Çepni Köyü Gönüllüler Derneği 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Çepni Köyü İlkokulu'nda gerçekleştirilen genel kurul, divan başkanlığına muhtar Metin Balcıoğlu'nun seçilmesiyle başladı.
Tek aday olarak seçimlere giren mevcut başkan Emin Lafcıoğlu, yeniden başkanlığa seçilirken başkan yardımcılıklarına İlyas Elmacıoğlu, İsmail Sarı ve Ayhan Elmacıoğlu, yönetim kurulu üyeliğine ise Yüksel Koyuncuoğlu, Alaaddin Demirtaş ve Hüseyin Uzunoğlu seçildi.
Lafcıoğlu, yaptığı konuşmada, köyde birlik beraberlik içinde çalışmaların yürütülmesi için çalıştıklarını söyledi.
Hep birlikte köylerine hizmet etmek istediklerini ifade eden Lafcıoğlu, "Bir önceki dönemde köyde kullanılmak üzere yangın söndürme tertibatlı tanker alımını gerçekleştirdik. Ağaç dikme etkinliği düzenlenerek 500 çam fidanı toprakla buluşturuldu. Köy muhtarlığı ile iş birliği içerisinde mezarlık çevre düzenlemesi yapıldı." dedi.
Lafcıoğlu, yeni dönemde de köye yeni hizmetler için çalışacaklarını vurguladı.
İsmail Sarı, Tosya, Çepni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:36 Kaynak: AA
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