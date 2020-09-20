Çepni-Suadiye kapalı kent çarşısı hizmete hazır - Son Dakika

Çepni-Suadiye kapalı kent çarşısı hizmete hazır

Son düzenlemelerin yapıldığı Kartepe yeni bir Kapalı Kent, 108 esnaflık tezgah kapasitesi ve sosyal donatılarıyla hizmete açılacağı güne hazırlanıyor.

Çepni-Suadiye kapalı kent çarşısı hizmete hazır, System.String[]

Son düzenlemelerin yapıldığı Kartepe yeni bir Kapalı Kent, 108 esnaflık tezgah kapasitesi ve sosyal donatılarıyla hizmete açılacağı güne hazırlanıyor.

Kartepe Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile yapımına başlanan Çepni- Suadiye Kapalı Kent Çarşısı'nda çalışmalar tamamlandı. Suadiye ve Çepni Mahallelerinin büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan Çepni-Suadiye Kapalı Kent Çarşısı 4 bin 834 m2 alan üzerine projelendirildi. Pazar yeri bin 545 m2 kapalı alanı, 241 m2 hizmet alanı, toplamda bin 786 m2 alanda hizmet verecek.

Suadiye ve Çepni mahalle sakinlerine hizmet verecek olan Çepni-Suadiye Kapalı Kent Çarşısı'nda yerinde toplam 46 araçlık otopark alanı ve pazar içerisinde 3 metre uzunluğunda 2.75 metre genişliğinde toplam 108 adet tezgah açılabilecek. Karşılıklı tezgahlar arası dolaşma koridor genişliği ise 3.5 metre olarak planlanırken, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde alış-veriş yapmalarına imkan sağlanıyor.

Pazar alanında hizmet alanı olarak planlanan 241 m2 alanda bay, bayan, engelli wc, bay-bayan şadırvan ve mescit, çay ocağı, zabıta odası, bebek bakım odası yer alacak. Çepni-Suadiye Kapalı Kent Çarşısı tezgah açacak esnafların rahat ulaşımı ve ürünlerini indirmek için ulaşım yollarında da düzenleme yapıldı.

Çepni-Suadiye Kapalı Kent Çarşı'nı incelemesi sonrasında açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Burası Suadiye ve Çepni Mahallelerimiz başta olmak üzere Kartepemize hizmet verecektir. Mimari dokusuyla çok özel bir tesis oldu. En kısa sürede hizmete açacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kartepe, Suadiye, Pazar, Çepni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 11:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çepni-Suadiye kapalı kent çarşısı hizmete hazır - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cani koca, boşanma aşamasında olduğu eşine ve arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı Fransız basını, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerini değerlendirdi: Güç gösterisinde bulunuyorlar Suç makinesi cezaevi firarisi, piknik yaparken yakalandı Sarımsak toplamak için evden ayrılan 2 kardeşten birinin cansız bedeni bulundu Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth itirafı: Premier Lig ve Ligue 1 takımlarını reddetti 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek Kapıyı kırıp bahçeye girdi! Ev sahibinin ayağını dürterek uyandıran ayı şaşkınlık yarattı e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor
Emekli polisin aracından 61 kilo 750 gram eroin çıktı Emekli polisin aracından 61 kilo 750 gram eroin çıktı         
18:25
Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
17:50
Otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada yol kan gölüne döndü: 1'i ağır, 5'i çocuk 7 yaralı Otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada yol kan gölüne döndü: 1'i ağır, 5'i çocuk 7 yaralı         
17:41
Dünya Sağlık Örgütü son verileri paylaştı! Dünya Sağlık Örgütü son verileri paylaştı! "Gençler koronavirüsü ağır geçirmiyor" tezi çürüdü         
17:11
Yunanistan Cumhurbaşkanı diplomatik yalanla çizgiyi aştı: Türkiye'nin meydan okumasına cevap vermeye her an hazırız Yunanistan Cumhurbaşkanı diplomatik yalanla çizgiyi aştı: Türkiye'nin meydan okumasına cevap vermeye her an hazırız         
16:11
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
Kapıyı kırıp bahçeye girdi! Ev sahibinin ayağını dürterek uyandıran ayı şaşkınlık yarattı Kapıyı kırıp bahçeye girdi! Ev sahibinin ayağını dürterek uyandıran ayı şaşkınlık yarattı         
12:05
Babasıyla cuma namazına giden çocuğun ölümüne neden olan sürücü: Ben de öz evladımı kaybettim, bu acıyı bilirim Babasıyla cuma namazına giden çocuğun ölümüne neden olan sürücü: Ben de öz evladımı kaybettim, bu acıyı bilirim         
11:24
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Yerli ve milli Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak         
11:09
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı         
09:21
İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi         
09:02
12 yaşındaki kızı sahte şeyhin istismarına uğrayan anne ilk kez konuştu: Kızım 'Anne size bir şey yapmasından korkuyorum' dedi 12 yaşındaki kızı sahte şeyhin istismarına uğrayan anne ilk kez konuştu: Kızım 'Anne size bir şey yapmasından korkuyorum' dedi         
23:52
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 18:39:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çepni-Suadiye kapalı kent çarşısı hizmete hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei