Çepni Suadiye Kent Çarşısı hizmete açıldı - Son Dakika

Çepni Suadiye Kent Çarşısı hizmete açıldı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın ev sahipliğinde Çepni-Suadiye Kent Çarşısı, Suadiye Pazarı'nın yeni yerinde ilk gününde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Çepni Suadiye Kent Çarşısı hizmete açıldı, System.String[]

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın ev sahipliğinde Çepni-Suadiye Kent Çarşısı, Suadiye Pazarı'nın yeni yerinde ilk gününde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kartepe Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile yapımına başlanan Çepni-Suadiye Kapalı Kent Çarşısı hizmete açıldı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın ev sahipliğinde Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarların katılımıyla hizmete açıldı.

Çepni Suadiye Kent Çarşısı açılışı öncesinde açıklama yapan Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Proje ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Kocaman, "Suadiye pazarımız bundan böyle burada hizmet verecek. Hemşerilerimizin daha konforlu ve güvenli bir şekilde pazar alışverişlerini yapabilecekleri Çepni Suadiye Kent Çarşımızı bugün itibariyle hizmete açtık. Pazarcı esnafımıza ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Suadiye ve Çepni mahallelerinin büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan Çepni Suadiye Kapalı Kent Çarşısı 4 bin 834 metrekare alan üzerine projelendirildi. Kent çarşısı bin 545 m2 kapalı alanı, 241 metrekare hizmet alanı, toplamda bin 786 metrekare alanda hizmet verecek.

Suadiye ve Çepni mahalle sakinlerine hizmet verecek olan Çepni Suadiye Kapalı Kent Çarşısı'nda toplam 46 araçlık otopark alanı ve pazar içerisinde 3 metre uzunluğunda 2.75 metre genişliğinde toplam 108 adet tezgah açılabilecek. Karşılıklı tezgahlar arası dolaşma koridor genişliği ise 3.5 metre olarak planlanırken, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarına imkan sağlanıyor.

Pazar alanında hizmet alanı olarak planlanan 241 metrekare alanda tuvaletler, şadırvan ve mescit, çay ocağı, zabıta odası, bebek bakım odası yer alacak. Çepni-Suadiye Kapalı Kent Çarşısı tezgah açacak esnafların rahat ulaşımı ve ürünlerini indirmek için ulaşım yollarında da düzenleme yapıldı. - KOCAELİ

Çepni Suadiye Kent Çarşısı hizmete açıldı
Çepni Suadiye Kent Çarşısı hizmete açıldı
Çepni Suadiye Kent Çarşısı hizmete açıldı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 11:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çepni Suadiye Kent Çarşısı hizmete açıldı - Son Dakika

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