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Cepte gelen mesajlar cebinizi yakmasın

40 dakika önce

DÜZCE(İHA) –Cep telefonlarına gelen internet aboneliği ve bu abonelik sözleşmelerinin sonlandırılmasında yapılması gerekenler hakkında uyarılarda bulunan Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar, "Aboneliğinizi yükseltmek isterken cayma bedellerini ödemek zorunda kalmayın" dedi.

Cepte gelen mesajlar cebinizi yakmasın, System.String[]
DÜZCE(İHA) –Cep telefonlarına gelen internet aboneliği ve bu abonelik sözleşmelerinin sonlandırılmasında yapılması gerekenler hakkında uyarılarda bulunan Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar, "Aboneliğinizi yükseltmek isterken cayma bedellerini ödemek zorunda kalmayın" dedi.

Herhangi bir kuruluştan internet aboneliği bulunan vatandaşların cep telefonlarına gelen; 'İnternet aboneliğini yükseltin ya da aboneliğiniz bitiyor, bitmeden aboneliğinizi yapalım' mesajlarına dikkat çeken Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar; "Tüketicilerimiz telefon hatları üzerinden taahhütlü internet aboneliği yaptırıyorlar. Ancak; bazı firmalar tarafından, tüketicilerin aboneliklerinin taahhüt süreleri bitmeden, 'Abonelik süreniz dolmak üzere, yeni sözleşme yapılması gerekiyor aksi takdirde yüksek meblağlar ödemek zorunda kalacaksınız' şeklinde bilgiler verildiğine dair şikayetlerle karşı karşıyayız. Tüketicilerimiz, mevcut internet aboneliği sözleşmesi taahhütleri henüz bitmeden taahhütlerini sonlandırdıkları için yüksek meblağda cayma bedeli ödemek zorunda kalıyor ve mağduriyet yaşıyorlar. Tüketicilerimizin mağdur olmaması için, telefon hatları üzerinden gerçekleştirilen internet aboneliklerinde veya sunulan taahhütlü kampanya tanıtımlarında, gelen teklifleri dikkatlice dinlemeden/okumadan 'Onaylıyorum' cevabını vermemeleri, devam eden aboneliklerinin taahhüt sürelerini takip etmeleri gerektiği, eğer abonelik sonlandırma işlemi yapacaklarsa mutlaka ilgili firmaya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile yapmaları gerekiyor" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:28 Kaynak: İHA
Düzce
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