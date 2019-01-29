Cepte taksit uzatılsın talebi
1 saat önce
Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu, cep telefonu taksit düzenlemesinin en azından 2019 sonuna kadar devam etmesini beklediklerini söyledi.
Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu
, cep telefonu taksit düzenlemesinin en azından 2019 sonuna kadar devam etmesini beklediklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:34
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