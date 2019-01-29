Son Dakika Haberleri: Cepte taksit uzatılsın talebi

Cepte taksit uzatılsın talebi

1 saat önce

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu, cep telefonu taksit düzenlemesinin en azından 2019 sonuna kadar devam etmesini beklediklerini söyledi.

Cepte taksit uzatılsın talebi, System.String[]
Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu, cep telefonu taksit düzenlemesinin en azından 2019 sonuna kadar devam etmesini beklediklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:34 

Kaan Terzioğlu, Ekonomi
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