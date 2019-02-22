Cepten İlk "Alo"Nun Üzerinden 25 Yıl Geçti
1 saat önce
Türkiye'de, 23 Şubat 1994'te dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i aramasıyla gerçekleşen ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 25 yıl geçti.
ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye'de, 23 Şubat 1994'te dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i aramasıyla gerçekleşen ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 25 yıl geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:42 Kaynak: AA
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